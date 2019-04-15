Военные марши и песни прозвучат в Орловском музыкальном колледже на фестивале «Дороги Победы»
Концерт с военной программой «После боя сердце просит музыки вдвойне!» состоится уже на этой неделе, 19 апреля
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Военные марши и песни прозвучат в Орловском музыкальном колледже в рамках фестиваля «Дороги Победы». Концерт с военной программой «После боя сердце просит музыки вдвойне!» состоится уже на этой неделе, 19 апреля.
- В программе концерта выступят эстрадный и духовой оркестры, - сообщили «КП» в колледже.
Цена билета – 150 рублей.
Начало концерта в 18:30.
Адрес: площадь Мира, 9.
ИСТОЧНИК KP.RU