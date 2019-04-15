Военные марши и песни прозвучат в Орловском музыкальном колледже на фестивале «Дороги Победы»

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-15T11:56:59+03:00

Концерт с военной программой «После боя сердце просит музыки вдвойне!» состоится уже на этой неделе, 19 апреля

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Военные марши и песни прозвучат в Орловском музыкальном колледже в рамках фестиваля «Дороги Победы». Концерт с военной программой «После боя сердце просит музыки вдвойне!» состоится уже на этой неделе, 19 апреля.

- В программе концерта выступят эстрадный и духовой оркестры, - сообщили «КП» в колледже.

Цена билета – 150 рублей.

Начало концерта в 18:30.

Адрес: площадь Мира, 9.

ИСТОЧНИК KP.RU