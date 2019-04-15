2019-04-15T11:37:11+03:00
Происшествия

Орловец фиктивно прописал в своем доме пятерых таджиков

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловец фиктивно прописал в своем доме пятерых таджиковОрловец фиктивно прописал в своем доме пятерых таджиковФото: Архив "КП"
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Уголовное дело возбудили в отношении жителя Кромского района. Мужчина обвиняется в незаконной регистрации по месту его жительства пятерых граждан Республики Таджикистан.

- При этом орловец был осведомлен об отсутствии у них намерения проживать в принадлежащем ему жилом помещении в деревне Каменец, - сообщили «КП» в прокуратуре орловской области.

После прокурорской проверки материал направили в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании. Сейчас по делу проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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