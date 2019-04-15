Учения в кожвендиспансере провели орловские спасатели
Учения в кожно-венерологическом диспансере провели орловские спасатели. По замыслу занятий работники обнаружили возгорание в помещении прачечной. Первичными средствами пожаротушения огонь потушить не удалось. Тогда к месту возгорания прибыли пожарные расчеты.
Спасатели отработали вводную по тушению условного пожара в здании, в котором находился один пострадавший. Огнеборцы провели разведку и работы по спасению человека из горящего здания.
- В ходе занятий были отработаны действия дежурных караулов по проведению аварийно-спасательных работ и тушению условного пожара с применением звеньев газодымозащитной службы, проверены источники противопожарного водоснабжения и состояние охранно-пожарной сигнализации, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU