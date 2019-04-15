Учения в кожвендиспансере провели орловские спасатели

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-15T11:34:51+03:00

По замыслу занятий возгорание было обнаружено в помещении прачечной

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Учения в кожно-венерологическом диспансере провели орловские спасатели. По замыслу занятий работники обнаружили возгорание в помещении прачечной. Первичными средствами пожаротушения огонь потушить не удалось. Тогда к месту возгорания прибыли пожарные расчеты.

Спасатели отработали вводную по тушению условного пожара в здании, в котором находился один пострадавший. Огнеборцы провели разведку и работы по спасению человека из горящего здания.

- В ходе занятий были отработаны действия дежурных караулов по проведению аварийно-спасательных работ и тушению условного пожара с применением звеньев газодымозащитной службы, проверены источники противопожарного водоснабжения и состояние охранно-пожарной сигнализации, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU