2019-04-15T11:34:51+03:00
Общество

Учения в кожвендиспансере провели орловские спасатели

По замыслу занятий возгорание было обнаружено в помещении прачечной
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской областиФото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

Учения в кожно-венерологическом диспансере провели орловские спасатели. По замыслу занятий работники обнаружили возгорание в помещении прачечной. Первичными средствами пожаротушения огонь потушить не удалось. Тогда к месту возгорания прибыли пожарные расчеты.

Спасатели отработали вводную по тушению условного пожара в здании, в котором находился один пострадавший. Огнеборцы провели разведку и работы по спасению человека из горящего здания.

- В ходе занятий были отработаны действия дежурных караулов по проведению аварийно-спасательных работ и тушению условного пожара с применением звеньев газодымозащитной службы, проверены источники противопожарного водоснабжения и состояние охранно-пожарной сигнализации, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24