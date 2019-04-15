2019-04-15T11:08:24+03:00
Происшествия

Аварийный режим работы электрооборудования привел к пожару в курятнике под Орлом

Хозпостройку спасатели тушили в поселке Знаменка
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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Аварийный режим работы электрооборудования привел к пожару в курятнике под Орлом. Хозпостройку спасатели тушили в поселке Знаменка поздно вечером, 13 апреля.

- В результате пожара помещение выгорело на площади 18 квадратных метров. Обгорела обрешетка кровли. От огня спасен жилой дом, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. К счастью, от пожара никто не пострадал.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 29 раз, из них – 18 выездов на ликвидацию возгораний и одиннадцать – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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