СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-15T11:08:24+03:00

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Аварийный режим работы электрооборудования привел к пожару в курятнике под Орлом. Хозпостройку спасатели тушили в поселке Знаменка поздно вечером, 13 апреля.

- В результате пожара помещение выгорело на площади 18 квадратных метров. Обгорела обрешетка кровли. От огня спасен жилой дом, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. К счастью, от пожара никто не пострадал.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 29 раз, из них – 18 выездов на ликвидацию возгораний и одиннадцать – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU