2019-04-15T10:52:48+03:00
Происшествия

Орловчанку обчистил ее же ранее судимый родственник

Имея открытый доступ, из гаража женщины он похитил инструменты
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловчанку обчистил ее же ранее судимый родственникОрловчанку обчистил ее же ранее судимый родственникФото: Архив "КП"
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В Должанском районе Орловской области полицейские раскрыли кражу. С заявлением о пропаже инструментов из гаража к стражам порядка обратилась местная жительница.

Оказалось, женщину обчистил ее же 36-летний ранее судимый родственник. У мужчины был открытый доступ к помещению. Сам он похищенные инструменты продал местным, вырученные деньги потратил. Свою вину мужчина признал.

- В отношении орловца по статье 158 УК РФ возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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