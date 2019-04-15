СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-15T10:38:36+03:00

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Шестеро орловцев пришли на прием к главе городской администрации Александру Муромскому 11 апреля. Вопросы жителей Орла касались в основном жилищных условий и дорожного ремонта.

Так, сити-менеджера посетила женщина, которой негде жить. Дело в том, что из квартиры, где она прописана, выгоняют. А оформленный по ипотеке дом уже занят другими постояльцами. Сама орловчанка воспитывает двоих несовершеннолетних детей, не работает. Александр Муромский поручил оперативно разобраться в проблеме, изучить судебные решения женщины и подыскать для нее жилье. По истечении срока съема квартиры глава администрации предложил ей обратиться в Орловский кризисный центр помощи женщинам и детям.

С другой жилищной проблемой обратились жильцы дома № 14а по улице Салтыкова-Щедрина. Оказалось, при переводе помещения с печного отопления на газовое подрядчик сорвал пломбу на счетчике. Самих жителей из-за этого оштрафовали на 36 тысяч рублей. Орловцы попросили решить вопрос отмены штрафа. Еще одна орловская жительница обратилась с вопросом подключения дома на улице Добролюбова к системе водоотведения.

Вопрос о неудовлетворительном состоянии тротуара по улице Красина подняла другая орловчанка. Женщина пояснила, что по этой дороге в школу № 29 и в детский сад «Дюймовочка» ходят дети. Александр Муромский пообещал включить объект в план ямочного ремонта горячим асфальтом.

ИСТОЧНИК KP.RU