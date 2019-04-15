В Орле рецидивист попался на краже в торговом центре

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-15T10:30:03+03:00

Он пытался вынести из торгового зала товаров на несколько тысяч рублей

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В Орле вора-рецидивиста взяли с поличным на краже из торгового центра. Он пытался вынести товара на несколько тысяч рублей.

Все произошло в ТЦ в Советском районе города. В торговом зале, где продаются товары для дома, администратор обратил внимание на подозрительного мужчину. У того были с собой объемные сумки, он теснился к выходу. В какой-то момент подозрительный тип попытался проникнуть мимо касс и скрыться. На помощь пришли правоохранители.

- Росгвардейцы остановили злоумышленника на выходе из торгового зала. При себе у задержанного 37-летнего орловца были обнаружены похищенные товары на сумму около семи тысяч рублей, - рассказала «КП» Ксения Ширина, специалист пресс-службы регионального управления Росгвардии.

Как оказалось, раньше задержанный не раз привлекался к ответственности за кражу. Теперь ему снова грозит наказание по закону – возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU