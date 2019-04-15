Военные снаряды обезвредили в выходные орловские спасатели

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-15T10:16:16+03:00

Опасные находки были обнаружены в двух районах области

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Орловская земля, на которой во времена Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, снова устраивает опасные сюрпризы. Спасателям приходится извлекать и уничтожать снаряды военные лет.

Так, в субботу 13 апреля, спецгруппа выезжала в село Ильинское в Хотынецкий район области. Здесь спасатели изъяли и уничтожили снаряд калибра 88 мм. В воскресенье, 14 апреля, у сотрудников МЧС тоже была работа подобного характера.

- Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в деревню Речица Кромского района, где изъяли и уничтожили шесть снарядов калибра 50 мм, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В региональном МЧС напоминают: в случае обнаружения опасных находок, звоните 112.

ИСТОЧНИК KP.RU