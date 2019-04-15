СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-15T10:01:16+03:00

Мероприятие для пожилых людей прошло в стенах театра Тургенева

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11 апреля в Орле стартовал социальный проект «Театральное искусство Золотому возрасту». Мероприятие для пожилых людей прошло в стенах театра Тургенева.

- Гостями торжественного открытия стали получатели социальных услуг Комплексного центра социального обслуживания населения Железнодорожного района Орла. Им показали праздничный концерт артистов театра «Любовь, длиною в жизнь», - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства,

Напомним, проект «Театральное искусство Золотому возрасту» включает в себя мероприятия, направленные на повышение уровня мотивации людей старшего поколения к активной жизненной позиции и личностной активности. Его цель - приобщение пожилых людей к посещению театральных постановок.

ИСТОЧНИК KP.RU