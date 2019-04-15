2019-04-15T09:59:09+03:00
Происшествия

На орловской трассе улетел в кювет и опрокинулся «Сузуки»

Водитель легковушки получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 13 апреля, на орловской трассе в кювете оказалась иномарка «Сузуки». Водитель легковушки получил травмы.

ДТП случилось в одиннадцатом часу утра.

- Автомобиль двигался по автодороге «Колпна-Моховое-граница Курской области» со стороны поселка Колпна в направлении города Щигры Курской области и в районе 5 км + 900 м вышеуказанной автодороги допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - описали ситуацию «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Водителя с места аварии доставили в Копнянскую районную больницу. Врачи оказали ему медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24