На орловской трассе улетел в кювет и опрокинулся «Сузуки»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-15T09:59:09+03:00

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В минувшую субботу, 13 апреля, на орловской трассе в кювете оказалась иномарка «Сузуки». Водитель легковушки получил травмы.

ДТП случилось в одиннадцатом часу утра.

- Автомобиль двигался по автодороге «Колпна-Моховое-граница Курской области» со стороны поселка Колпна в направлении города Щигры Курской области и в районе 5 км + 900 м вышеуказанной автодороги допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - описали ситуацию «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Водителя с места аварии доставили в Копнянскую районную больницу. Врачи оказали ему медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU