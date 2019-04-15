На орловской трассе улетел в кювет и опрокинулся «Сузуки»
В минувшую субботу, 13 апреля, на орловской трассе в кювете оказалась иномарка «Сузуки». Водитель легковушки получил травмы.
ДТП случилось в одиннадцатом часу утра.
- Автомобиль двигался по автодороге «Колпна-Моховое-граница Курской области» со стороны поселка Колпна в направлении города Щигры Курской области и в районе 5 км + 900 м вышеуказанной автодороги допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - описали ситуацию «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Водителя с места аварии доставили в Копнянскую районную больницу. Врачи оказали ему медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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