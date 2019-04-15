2019-04-15T09:36:05+03:00
Происшествия

Орловский автобус с детьми перевернулся на трассе под Тулой

ДТП случилось поздним вечером воскресенья, 14 апреля
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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На трассе в Тульской области перевернулся экскурсионный орловский автобус с детьми. В салоне находилось 40 несовершеннолетних, 6 сопровождающих и два водителя.

Авария случилась примерно в половине десятого вечера воскресенья, 14 апреля. Автобус марки "Мерседес" с государственными регистрационными знаками Орловской области на трассе «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», вблизи деревни Волынцево Большой Тулы, съехал в кювет, а затем опрокинулся на бок. Чудом, никто из детей не пострадал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

- Одна женщина, педагог образовательного учреждения, получила незначительные повреждения, она доставлена в больницу. После оказания медицинской помощи, пострадавшая была отпущена, - сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Причиной ДТП мог послужить обильный снегопад, который обрушился на Тульскую область накануне. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на собственные источники в службах транспортного надзора Тульской области.

После аварии находившихся в салоне автобуса детей разместили в гостиницах Тулы. В Орел они вернутся сегодня, после того, как стабилизируются погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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