2019-04-14T10:34:19+03:00
Общество

На будущей неделе в Орле потеплеет

По прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до +15
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На будущей неделе в Орле, по прогнозам синоптиков, потеплеет. Столбики термометров доберутся до отметки в +15 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 15 апреля все еще достаточно прохладно. В ночное время всего +1, днем потеплеет до +11. Будет дождливо и пасмурно, ветер восточный 6 м/с.

Во вторник 16 апреля облачность переменная, осадков не предвидится. В ночное время +3 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +15. Ветер северо-восточный 6 м/с.

В среду 17 числа в темное время суток 3 градуса выше нуля, в светлое до +13. Осадков не предвидится, облачность переменная, скорость ветра 5 м/с, направление северо-восточное.

В четверг 18 апреля температура от +2 до +13. Снова переменная облачность и без осадков, ветер северный 3 м/с.

В пятницу, 19 числа, ночью +2, днем +14. Небо то затянуто тучами, то ясное, ветер сохранит направление, скорость 2 м/c.

ИСТОЧНИК KP.RU

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