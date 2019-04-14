На будущей неделе в Орле потеплеет
На будущей неделе в Орле, по прогнозам синоптиков, потеплеет. Столбики термометров доберутся до отметки в +15 градусов.
Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 15 апреля все еще достаточно прохладно. В ночное время всего +1, днем потеплеет до +11. Будет дождливо и пасмурно, ветер восточный 6 м/с.
Во вторник 16 апреля облачность переменная, осадков не предвидится. В ночное время +3 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +15. Ветер северо-восточный 6 м/с.
В среду 17 числа в темное время суток 3 градуса выше нуля, в светлое до +13. Осадков не предвидится, облачность переменная, скорость ветра 5 м/с, направление северо-восточное.
В четверг 18 апреля температура от +2 до +13. Снова переменная облачность и без осадков, ветер северный 3 м/с.
В пятницу, 19 числа, ночью +2, днем +14. Небо то затянуто тучами, то ясное, ветер сохранит направление, скорость 2 м/c.
ИСТОЧНИК KP.RU