У 21-летнего парня из Орла полицейские нашли наркотики

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-14T10:19:54+03:00

Молодого человека задержали за административное правонарушение, а обернулось все уголовным делом

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В Орле у молодого человека полицейские нашли наркотики. 21-летнего парня задержали за то, что он находился пьяным в общественном месте, а обернулось все уголовным делом.

Внимание на нетрезвого орловца обратили сотрудники батальона ППС. Молодого человека привезли в отдел полиции, чтобы составить административный протокол, стали досматривать. В кроссовке у парня обнаружили сверток, вещество, в нем находившееся, направили в лабораторию на исследование.

- Исследование, проведенное в ЭКЦ регионального УМВД показало, что изъятое – синтетический наркотик весом 0,37 грамма, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU