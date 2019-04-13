На Орловщине выбрали лучшую дружину юных пожарных в зональном конкурсе

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-13T13:45:52+03:00

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На Орловщине выбрали лучшую дружину юных пожарных. Заключительный этап зонального конкурса состоялся впоселке Верховье.

Участники состязались в смелости, оригинальности, артистичности и уровне знаний в вопросах безопасности. Все команды юных помощников пожарных представили яркие, запоминающиеся представления. Ребята показали отличное знание вопросов безопасности и правил оказания первой помощи.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- Решением жюри победителем была признана дружина юных пожарных «Успех» города Ливны. Второе место разделили команды «Отважные спасатели» Новосильского района и «Искорки» из Верховского района. Третье место разделили дружины юных пожарных «Горячие сердца» Ливенского района и Должанского района «Пламя», - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В торжественной обстановке победителям и призерам вручили дипломы, грамоты и ценные подарки. Дружины-победители будут участвовать в финале областного конкурса. Он пройдет в Орле 14 мая. Ребята померяются силами с дружинами юных пожарных «Молодо – не зелено» орловской школы № 30 «Сухие рукава» гимназии № 34 Орла, Урицкого района «Укротители огня», Мценского района «Пожарам – нет», «Спасатели» Дмитровского района, Сосковского района «Феникс», «Агенты 01» Кромского района.

ИСТОЧНИК KP.RU