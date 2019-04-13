Орловские власти: на территории «Спецавтобазы» появится приют для животных

СЕГОДНЯ 13:28 2019-04-13T13:28:35+03:00

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В Орле представители власти обсудили актуальные вопросы обращения с безнадзорными животными. Чиновники предложили создать на территории «Спецавтобазы» приюта для бездомных зверей.

В качестве дома для животных планируется использовать здания бывшей свинофермы. В ближайшее время будут произведены расчеты по приведению помещений в надлежащий вид.

Напомним, часть положений федерального закона об ответственном обращении с животными вступает в силу с 1 января 2020 года. На его основании на Орловщине уже подготовлены соответствующие изменения в действующее постановление регионального Правительства. Документ уже подготовлен и проходит правовую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU