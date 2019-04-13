В Орле чиновники уточнили перечень работ в парке «Ботаника» на 2019 год
В Орле уточнили перечень и объем работ в парке «Ботаника» и сквере «Дворянское гнездо» на 2019 год. Рабочее совещание с представителями власти по вопросам благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» состоялось в пятницу, 12 апреля.
В парке «Ботаника» планируется заасфальтировать новые дорожки, которые дойдут до Бетонного переулка. Будет установлено новое освещение, расширена и доукомплектована детская площадка. В свою очередь, в сквере «Дворянское гнездо» основные работы пройдут на нижней площадке. Туда завезут грунт, разровняют его и засеют газонной травой.
Чиновники сошлись на мнении, что нужно ускорить подготовку к проведению конкурсных процедур и заключить контракт с подрядчиком не позднее 15 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU