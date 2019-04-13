2019-04-13T13:12:16+03:00
Общество

В Орле чиновники уточнили перечень работ в парке «Ботаника» на 2019 год

Планируется заасфальтировать новые дорожки и доукомплектовать детскую площадку
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле уточнили перечень работ в парке «Ботаника» на 2019 годВ Орле уточнили перечень работ в парке «Ботаника» на 2019 годФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле уточнили перечень и объем работ в парке «Ботаника» и сквере «Дворянское гнездо» на 2019 год. Рабочее совещание с представителями власти по вопросам благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» состоялось в пятницу, 12 апреля.

В парке «Ботаника» планируется заасфальтировать новые дорожки, которые дойдут до Бетонного переулка. Будет установлено новое освещение, расширена и доукомплектована детская площадка. В свою очередь, в сквере «Дворянское гнездо» основные работы пройдут на нижней площадке. Туда завезут грунт, разровняют его и засеют газонной травой.

Чиновники сошлись на мнении, что нужно ускорить подготовку к проведению конкурсных процедур и заключить контракт с подрядчиком не позднее 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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