В Орле посетитель заправки устроил драку с другим клиентом АЗС
Дебоширу показалось, что орловец не вежливо общался с ним
Фото: архив КП
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В Орле на заправке двое её клиентов устроили драку. Одному из них показалось, что второй не вежлив в общении.
Всё случилось на днях в Северном районе города. Тревожную кнопку нажали сотрудники АЗС, когда поняли что самим им драку не разнять. К моменту, когда прибыли росгвардейцы, дебошир уже бил ногами своего оппонента.
Драку правоохранители остановили, а буйного нападавшего передали полиции. Как пояснили 'КП' в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, потерпевший мужчина от медицинской помощи отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU