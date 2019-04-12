В Орле посетитель заправки устроил драку с другим клиентом АЗС

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-12T16:38:21+03:00

Дебоширу показалось, что орловец не вежливо общался с ним

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В Орле на заправке двое её клиентов устроили драку. Одному из них показалось, что второй не вежлив в общении.

Всё случилось на днях в Северном районе города. Тревожную кнопку нажали сотрудники АЗС, когда поняли что самим им драку не разнять. К моменту, когда прибыли росгвардейцы, дебошир уже бил ногами своего оппонента.

Драку правоохранители остановили, а буйного нападавшего передали полиции. Как пояснили 'КП' в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, потерпевший мужчина от медицинской помощи отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU