2019-04-12T15:18:21+03:00
Происшествия

Житель Орловщины на 11 лет отправится в колонию за убийство односельчанина

Под градусом он смертельно ранил 67-летнего пенсионера
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орловской области вынесен приговор жителю Мценского района, который убил своего односельчанина. Будучи пьяным, он нанес пенсионеру удар ножом в сердце.

Все случилось осенью минувшего года. Тогда пьянка закончилась конфликтом 31-летнего мужчины и его собутыльника, а затем и вовсе все обернулось трагедией. Выжить у раненого шанса не было, он скончался на месте происшествия. Убийца скрылся, но оперативники отыскали его и задержали. Расследованием занимался Следственный Комитет – дело возбуждено по статье «Убийство».

- Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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