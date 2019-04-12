Житель Орловщины на 11 лет отправится в колонию за убийство односельчанина
В Орловской области вынесен приговор жителю Мценского района, который убил своего односельчанина. Будучи пьяным, он нанес пенсионеру удар ножом в сердце.
Все случилось осенью минувшего года. Тогда пьянка закончилась конфликтом 31-летнего мужчины и его собутыльника, а затем и вовсе все обернулось трагедией. Выжить у раненого шанса не было, он скончался на месте происшествия. Убийца скрылся, но оперативники отыскали его и задержали. Расследованием занимался Следственный Комитет – дело возбуждено по статье «Убийство».
- Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU