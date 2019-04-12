«Кубок сильнейших» разыграют в Орле

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-12T15:09:11+03:00

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В Орле завтра, 13 апреля, состоятся открытие Чемпионата и Первенства города по универсальному бою и универсальному бою лайт. «Кубок сильнейших» разыграют спортсмены из Орла, Курска, Брянска.

- В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет, а также мужчины в различных возрастных категориях, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Орла.

Финальный соревновательный день — 14 апреля. Бои идут ежедневно с 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU