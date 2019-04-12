Полицейские задержали жителя орловской глубинки за поножовщину в баре

СЕГОДНЯ 14:45 2019-04-12T14:46:58+03:00

Молодой человек напал на посетителя заведения и серьезно ранил его

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В Орле стражи порядка задержали 25-летнего парня, напавшего с ножом на мужчину. ЧП случилось в одном из баров областного центра.

Инцидент произошел на днях в Заводском районе города. В полицию позвонили врачи – в больницу доставили 36-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия.

- В результате проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий им удалось задержать подозреваемого. Им оказался житель Новодеревеньковского района. В беседе с полицейскими он признался в причастности к совершению противоправного деяния, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас нападавший задержан, ему светит до десяти лет тюрьмы. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU