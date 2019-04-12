СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-12T14:34:56+03:00

За титул самого умелого водителя могут побороться дамы любого возраста

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В Орле продолжается прием заявок на конкурс «Автоледи-2019». За титул самого умелого водителя могут побороться дамы любого возраста.

Оставить заявку можно до 17 апреля, сам же конкурс намечен на 21 число. В ходе конкурса, по традиции, водители прекрасного пола покажут, как ловко они могут управляться со своими легковушками.

- Участницы конкурса должны иметь собственный легковой технически исправный автомобиль категории «В», действующий страховой полис ОСАГО, водительское удостоверение и полис обязательного государственного медицинского страхования, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Заявки можно подать по адресу ул. Ленина, 15, каб. 14, по телефону-факсу: 8(4862) 43-26-45 и по электронной почте fks57@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU