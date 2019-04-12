В Орле продолжается прием заявок на конкурс «Автоледи-2019»
В Орле продолжается прием заявок на конкурс «Автоледи-2019». За титул самого умелого водителя могут побороться дамы любого возраста.
Оставить заявку можно до 17 апреля, сам же конкурс намечен на 21 число. В ходе конкурса, по традиции, водители прекрасного пола покажут, как ловко они могут управляться со своими легковушками.
- Участницы конкурса должны иметь собственный легковой технически исправный автомобиль категории «В», действующий страховой полис ОСАГО, водительское удостоверение и полис обязательного государственного медицинского страхования, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.
Заявки можно подать по адресу ул. Ленина, 15, каб. 14, по телефону-факсу: 8(4862) 43-26-45 и по электронной почте fks57@yandex.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU