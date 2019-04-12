2019-04-12T14:31:48+03:00
Общество

Фотофакт: в Орле на остановке общественного транспорта провалился асфальт

Остановочный павильон использовать по назначению нельзя, люди ждут маршрутки практически на проезжей части, а денег на ремонт на данный момент у города нет
Ольга СУПОНЕВА
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Суровая орловская остановкаСуровая орловская остановкаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле остановочный павильон на пересечении Болховского шоссе и Раздольной улицы медленно сползает в обрыв. От воды асфальт под остановкой размыло и в покрытии образовалась яма.

От ветра или дождя тут не скроешься, да и присесть не получится Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

От ветра или дождя тут не скроешься, да и присесть не получитсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Во время осадков на остановке образуются огромные лужи, так что у пассажиров нет возможности зайти и выйти из транспорта, не оказавшись по колено в воде. Людям приходится ждать маршрутку на обочине, при этом движение тут интенсивное. Укрыться от дождя, ветра или снега нельзя, поставить тяжелую сумку или просто присесть в ожидании транспорта тоже.

Остановка на Болховском шоссе Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Остановка на Болховском шоссеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Для людей этот транспортный узел не только дискомфортен, но и небезопасен.

Грунт размыло, павильон сползает Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Грунт размыло, павильон сползаетФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Рассматривался вопрос переноса остановок общественного транспорта по Болховскому шоссе в районе пересечения с улицей Раздольная. На основании результатов социального опроса населения принято решение, что это нецелесообразно. Необходимо привести остановочные пункты в соответствие путём выполнения ремонта в рамках содержания улично-дорожной сети во 2 квартале 2019 года, однако учитывая объемы бюджетных средств, заложенных на это направление, вопрос будет рассмотрен в случае экономии, - прокомментировали ситуацию «Комсомолке» в пресс-службе Администрации Орла.

Пока же орловцам приходится подстраиваться под ситуацию. «КП» следит за ее развитием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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