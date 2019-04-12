Орловцев приглашают на ночную молодежную литургию
Богослужение состоится сегодня в ночь в Богоявленском соборе
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Сегодня ночью, с 12 на 13 апреля, в Орле состоится молодежная божественная литургия. К участию в ней приглашают всех желающих в Богоявленский собор.
- Перед началом богослужения, в 22:30 священник Дионисий Костомаров прочитает в храме для всех желающих просветительскую лекцию об истории и содержании литургии. Затем он возглавит литургию, а после состоится чаепитие, - рассказали «КП» в православном молодежном движении «Богоявленская семья».
КОГДА, ГДЕ?
12 апреля, 22.30
Богоявленский собор
ИСТОЧНИК KP.RU