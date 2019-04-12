Антисанитария и кишечная палочка: в Ливнах закрыли мясной павильон

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-12T12:01:19+03:00

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В городе Ливны Орловской области закрыли мясной павильон. Специалисты Россельхохнадзора, которые устроили торговой точке внеплановую проверку, нашли множество нарушений.

Как оказалось, в мясном павильоне не проводится дезинфекция, на окнах нет сеток, а значит в торговую точку спокойно могут попадать насекомые, пни, на которых рубят мясо, не посыпаны солью, на крюках для продуктов висит рабочая одежда, нарушена и температура хранения. А исследование в лаборатории смывов с оборудования и вовсе показало наличие кишечной палочки.

Материалы проверок специалисты передали в суд.

- Решением суда запрещено использование помещения и технологического оборудования мясного павильона сроком на 90 суток, до момента проведения дезинфекции и получения отрицательных результатов на бактериальную обсемененность, - рассказал «Комсомолке» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU