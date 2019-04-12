В Орле начали приводить в порядок дворовые территории

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-12T11:27:34+03:00

Всего в областном центре в этом году благоустроят 63 двора Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Всего в областном центре в этом году благоустроят 63 двора

Изменить размер текста: A A

В Орле начались работы по благоустройству дворов многоквартирных жилых домов. В общей сложности в порядок приведут в нынешнем году 63 дворовые территории.

По данным на середину недели, ремонт стартовал в пяти дворах. Адреса следующие: Комсомольская, 141, Раздольная, 82б, Гайдара, 46, Абрамова и Соколова, 3, а также Машиностроительная, 5.

Как сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла, по состоянию на 10 апреля, подрядчики определены по 50 объектам. Напомним, ремонт и благоустройство ведутся по программе «Формирование современной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU