В Орле начали приводить в порядок дворовые территории
Всего в областном центре в этом году благоустроят 63 двора
Всего в областном центре в этом году благоустроят 63 двораФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле начались работы по благоустройству дворов многоквартирных жилых домов. В общей сложности в порядок приведут в нынешнем году 63 дворовые территории.
По данным на середину недели, ремонт стартовал в пяти дворах. Адреса следующие: Комсомольская, 141, Раздольная, 82б, Гайдара, 46, Абрамова и Соколова, 3, а также Машиностроительная, 5.
Как сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла, по состоянию на 10 апреля, подрядчики определены по 50 объектам. Напомним, ремонт и благоустройство ведутся по программе «Формирование современной городской среды».
ИСТОЧНИК KP.RU
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