2019-04-12T11:27:34+03:00
Общество

В Орле начали приводить в порядок дворовые территории

Всего в областном центре в этом году благоустроят 63 двора
Ольга СУПОНЕВА
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Всего в областном центре в этом году благоустроят 63 двораВсего в областном центре в этом году благоустроят 63 двораФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле начались работы по благоустройству дворов многоквартирных жилых домов. В общей сложности в порядок приведут в нынешнем году 63 дворовые территории.

По данным на середину недели, ремонт стартовал в пяти дворах. Адреса следующие: Комсомольская, 141, Раздольная, 82б, Гайдара, 46, Абрамова и Соколова, 3, а также Машиностроительная, 5.

Как сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла, по состоянию на 10 апреля, подрядчики определены по 50 объектам. Напомним, ремонт и благоустройство ведутся по программе «Формирование современной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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