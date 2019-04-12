Уже завтра орловцы напишут тотальный диктант

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-12T11:13:58+03:00

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Уже завтра, 13 апреля, жители Орла присоединятся к акции «Тотальный диктант». Центральной площадкой в городе, по традиции, станет библиотека имени Бунина, проверить свои знания может любой желающий.

В этом году участникам акции будет предложен текст российского писателя, литературоведа и критика Павла Басинского. В Бунинке его прочитает Наталья Меркурьева, первый проректор Орловского государственного института культуры, кандидат филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы. Автор научных статей и монографий, посвященных вопросам русской литературы.

Зарегистрироваться можно здесь. Кстати, написать диктант можно будет и онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU