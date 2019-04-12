В Орле объявили о наборе дворников и санитарных рабочих

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-12T10:53:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле объявили о наборе в штат дворников и санитарных рабочих. Вакантные места открыты в Спецавтобазе.

- На сегодняшний день на муниципальном предприятии открыты вакансии уборщиков городских территорий. В бригады Советского и Заводского районов требуются по 15 человек, в бригады Железнодорожного и Северного — по 10 человек, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Поручение увеличить штат уборщиков дал сити-менеджер Александр Муромский, чтобы поддерживать в чистоте город в летний период. Подробности об условиях работы и другие вопросы касаемо вакансий можно узнать в отделе кадров Спецавтобазы по телефону: 8 (4862) 30-75-35.

ИСТОЧНИК KP.RU