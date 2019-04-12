В Орле лихач сбил 90-летнюю пенсионерку и скрылся с места аварии

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-12T10:36:27+03:00

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В Орле полицейские разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в котором неизвестный сбил 90-летнюю пенсионерку и скрылся с места аварии. Все случилось 10 апреля.

- 10 апреля примерно в 20 часов 00 минут неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, на пер. Трамвайный города Орла допустил наезд на 90-летнюю женщину, после чего скрылся с места ДТП. В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Очевидцев просьба откликнуться по телефонам 8 (4862) 72-90-00 или 8(4862) 72-90-47.

ИСТОЧНИК KP.RU