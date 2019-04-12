Выходные в Орле выдадутся дождливыми и прохладными

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-12T10:27:23+03:00

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Наступающие выходные, 13-14 апреля, в Орле будут прохладными и дождливыми. По прогнозам синоптиков, столбики термометров не доберутся до отметок выше чем +10 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 13 апреля в городе переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть с севера со скоростью 6 м/с, столбики термометров ночью покажут всего +2 градуса, в дневные часы доберутся до +10.

В воскресенье, 14 числа, ночью также +2, днем до +9. Облачность вновь переменная, ожидается дождь. Ветер сменит направление на северо-восточное и будет дуть со скоростью 6 м/с.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе в ночные часы и вовсе ожидаются заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU