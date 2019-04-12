Четверых водителей подшофе поймали за сутки орловские инспекторы ДПС
Один из нарушителей отказался проходить медосвидетельствование
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сотрудники Госавтоинспекции в Орловской области продолжают рейды по нетрезвым водителям. За прошедшие сутки, 11 апреля, дорожные полицейские поймали четверых водителей подшофе.
- Было выявлено 4 водителя, 3 из которых управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 1 отказался проходить освидетельствование при наличии признаков опьянения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Любителям сесть за баранку после дозы алкоголя грозят крупные штрафы и лишение водительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU