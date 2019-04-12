Чемпионат по бодибилдингу пройдет в Орле 14 апреля

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-12T10:11:34+03:00

Сильнейшие спортсмены Орловщины и России посоревнуются в категориях бодибилдинг, бодифитнес, фитнес-бикини, велнесс и фит-модель

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Уже в грядущее воскресенье, 14 апреля, в Орле состоится яркое спортивное событие – Чемпионат области по бодибилдингу. Больше сотни спортсменов Орловщины и других регионов России посоревнуются в категориях бодибилдинг, бодифитнес, фитнес-бикини, велнесс и фит-модель.

Чемпионат станет 31-м по счету. В Орел приедут атлеты из Брянской, Курской, Смоленской, Липецкой, Калужской областей. Это мужчины, женщины и юниоры. Развернется событие на площадке Гринн-Центра. Соревнования в категориях велнесс и фит-модель в нашем регионе пройдут впервые.

- Лучшие спортсмены турнира получат специальные призы, денежные вознаграждения и памятные подарки от партнеров. Награждение будет проходить по окончании каждой категории. Кроме того, будет подведён итог командных соревнований. Победителей наградят специальным Кубком, - рассказал «Комсомолке» Евгений Строев, Вице-президент федерации бодибилдинга Орловской области.

А всех зрителей соревнования ждет сюрприз: организаторы разыграют подарки от спонсоров.

КОГДА, ГДЕ?

14 апреля, 12.00

Кромское ш-се, 4

ИСТОЧНИК KP.RU