Орловские студенты-художники сказали «нет» наркотикам

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-12T08:45:39+03:00

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В Орле подвели итоги конкурса «Нет наркотикам!». В нем приняли участие студенты художественно-графического факультета ОГУ, которые нарисовали тематические плакаты, рассказывающие об опасности запрещенных веществ.

Конкурс организовали полицейские вместе с общественниками. У молодых людей он нашел большой отклик – на суд жюри студенты представили около полусотни плакатов.

- Среди всех представленных работ члены жюри выбрали три лучшие работы, которые наиболее точно отразили тематику конкурса. Так, первое место заняла студентка 4 курса Евгения Дорогайкина. Второе место – у Надежды Шагаровой, учащейся второго курса. И третье место присудили первокурснице Анастасии Карышевой, - поделились результатами соревнований с «КП» в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что работы победителей в дальнейшем будут использованы в профилактике незаконного потребления наркотических веществ на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU