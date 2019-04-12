На Орловщине увековечили память основоположника мировой космонавтики Юрия Кондратюка

СЕГОДНЯ 08:17 2019-04-12T08:17:57+03:00

Ученый-теоретик погиб в боях за Кривцовские высоты в 1942 году

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В Орловской области накануне Дня космонавтики состоялось открытие памятного знака одному из ее основоположников – советскому ученому Юрию Кондратюку. Память его теперь увековечена на Кривцовском мемориале под Болховом, в боях за Кривцовские высоты Юрий Кондратюк погиб в 1942 году.

На церемонии открытия присутствовали первые лица региона, представители ведомств, местные жители, поисковики.

- Открывая этот памятный знак, мы отдаем дань глубокого уважения герою, который за свою короткую, яркую и полную свершений жизнь так много успел сделать для родной страны и остался верен ей до последнего вздоха, − отметил глава региона Андрей Клычков.

Память всех погибших в этих местах бойцов в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

СПРАВКА «КП»

Юрия Кондратюк в начале XX века рассчитал оптимальную траекторию полёта к Луне. Эти расчёты были использованы NASA в лунной программе «Аполлон». Предложенная им в 1916 году траектория была впоследствии названа «трассой Кондратюка».

ИСТОЧНИК KP.RU