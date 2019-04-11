Житель Орла похитил дорогой видеорегистратор из чужой иномарки
В Орле полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу. О пропаже видеорегистратора правоохранителям рассказал 50-летний владелец иномарки. Мужчина пояснил, что неизвестный разбил в машине боковое стекло и похитил дорогостоящий гаджет. Сам автомобиль в тот момент стоял на территории гаражного кооператива.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастного к краже гаджета стоимостью 12 тысяч рублей. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 32-летний житель Орла, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Подозреваемый задержан. Похищенный видеорегистратор изъят.
ИСТОЧНИК KP.RU