2019-04-11T17:31:43+03:00
Происшествия

Житель Орла похитил дорогой видеорегистратор из чужой иномарки

Кражу мужчина совершил на территории гаражей, разбив стекло
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Житель Орла похитил дорогой видеорегистратор из чужой иномаркиЖитель Орла похитил дорогой видеорегистратор из чужой иномаркиФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу. О пропаже видеорегистратора правоохранителям рассказал 50-летний владелец иномарки. Мужчина пояснил, что неизвестный разбил в машине боковое стекло и похитил дорогостоящий гаджет. Сам автомобиль в тот момент стоял на территории гаражного кооператива.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастного к краже гаджета стоимостью 12 тысяч рублей. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 32-летний житель Орла, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Подозреваемый задержан. Похищенный видеорегистратор изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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