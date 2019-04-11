2019-04-11T16:35:33+03:00
Звезды

Орловцы пообщаются с актрисой театра и кино Еленой Борзовой

Творческая встреча пройдет в библиотеке Бунина 17 апреля
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы пообщаются с актрисой театра и кино Еленой БорзовойОрловцы пообщаются с актрисой театра и кино Еленой БорзовойФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы пообщаются с актрисой театра и кино Еленой Борзовой. Творческая встреча пройдет в библиотеке Бунина уже на следующей неделе, 17 апреля.

- Встреча с актрисой Еленой Борзовой открывает мероприятия из цикла «Театральные среды», которые ежемесячно будут проходить в нашей библиотеке. Орловчан будут ждать встречи с актерами, театральными режиссерами и краеведами, - поделились с «КП» работники библиотеки.

Встреча с актрисой запланирована на 14 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ЗНАЙ!

Елена Борзова – Почетный член Союза деятелей музыки, кино и телевидения, лауреат Государственной премии СССР. В кинематографе – с 1973 года. На ее счету более 60 ролей и эпизодов в кино и театре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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