В Орле с восьмого этажа сорвался 19-летний парень
Молодой человек остался жив, но был госпитализирован в тяжелом состоянии
Фото: Вячеслав Коваленко
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В Орле с восьмого этажа сорвался 19-летний парень. ЧП случилось в понедельник, 8 апреля, на улице Черкасской. Об этом происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.
По неподтвержденной информации, молодой человек пытался попасть в квартиру к девушке. Орловец сначала залез на крышу. Когда он стал спускаться по балконам, сорвался и упал вниз.
- Молодой человек остался жив, но был госпитализирован в тяжелом состоянии, - подтвердили информацию в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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