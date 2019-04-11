2019-04-11T16:23:48+03:00
Происшествия

В Орле с восьмого этажа сорвался 19-летний парень

Молодой человек остался жив, но был госпитализирован в тяжелом состоянии
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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В Орле с восьмого этажа сорвался 19-летний парень. ЧП случилось в понедельник, 8 апреля, на улице Черкасской. Об этом происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.

По неподтвержденной информации, молодой человек пытался попасть в квартиру к девушке. Орловец сначала залез на крышу. Когда он стал спускаться по балконам, сорвался и упал вниз.

- Молодой человек остался жив, но был госпитализирован в тяжелом состоянии, - подтвердили информацию в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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