Муромский посетил двор дома № 19 по улице Раздольной в Орле

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-11T15:49:16+03:00

В 2019 году эта территория вошла в программу по благоустройству

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Двор дома № 19 по улице Раздольной в Орле во время объезда Северного района посетил глава городской администрации Александр Муромский. В 2019 году эта территория вошла в программу по благоустройству.

- Проектно-сметная документация по благоустройству дворов предусматривает ограниченный объем работ. Это ремонт асфальта, установка малых архитектурных форм и освещения. Остальное, как правило, приводят в порядок управляющие компании, - отметил сити-менеджер.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Муромский уточнил, что в обязанности УК входят благоустройство детских городков и спортивных площадок, озеленение двора, опиловка деревьев, устройство пандусов для маломобильных групп населения. Глава администрации Орла подчеркнул, что участие собственников в благоустройстве двора только приветствуется.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Так, жильцы дома попросили навести порядок во дворе. Жители пожаловались на частые проблемы с освещением, на замусоренную территорию рядом с домом. В ответ Александр Муромский предложил выйти 20 апреля на общегородской субботник.

ИСТОЧНИК KP.RU