2019-04-11T15:11:49+03:00
Происшествия

Орловец пытался расплатиться фальшивкой в гипермаркете

Тысячная купюра вызвала подозрение у продавцов
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле Росгвардейцы задержали мужчину пытавшегося расплатиться фальшивой купюрой. Замысел свой покупатель до конца не довел: банкнота достоинством в тысячу рублей вызвала подозрение у продавцов. Всё произошло в одном из городских гипермаркетов. К правоохранителям обратились сотрудники магазина, зсподозрившие неладное. На помощь пришла вневедомственная охрана. Как оказалось, покупатель ещё и требовал сдачу с подделки. - Росгвардейцы задержали 47-летнего мужчину и передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело, - сообщили 'КП' в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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