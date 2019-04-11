Орловец пытался расплатиться фальшивкой в гипермаркете

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-11T15:11:49+03:00

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В Орле Росгвардейцы задержали мужчину пытавшегося расплатиться фальшивой купюрой. Замысел свой покупатель до конца не довел: банкнота достоинством в тысячу рублей вызвала подозрение у продавцов. Всё произошло в одном из городских гипермаркетов. К правоохранителям обратились сотрудники магазина, зсподозрившие неладное. На помощь пришла вневедомственная охрана. Как оказалось, покупатель ещё и требовал сдачу с подделки. - Росгвардейцы задержали 47-летнего мужчину и передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело, - сообщили 'КП' в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU