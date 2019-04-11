2019-04-11T12:27:51+03:00
Общество

В Орле приемным родителям вручили сертификаты на покупку лекарств для детей-инвалидов

Каждый сертификат стоимостью 6 тысяч рублей можно потратить в любой аптеке города
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
Изменить размер текста:

В Орле приемным родителям вручили сертификаты на покупку лекарств для детей-инвалидов и детей, нуждающихся в лечении или особом уходе. Церемония состоялась 10 апреля в городской администрации.

- 37 сертификатов стоимостью 6 тысяч рублей каждый предоставил благотворительный фонд «Катрен». Их можно потратить в любой аптеке города, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Напомним, в феврале 2018 года такие сертификаты уже вручали опекунам и родителям «особых» детей. В октябре фонд «Катрен» подарил 20 медицинских полисов опекунам, которые воспитывают детей, нуждающихся в лечении или реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцы пообщаются с актрисой театра и кино Еленой Борзовой
В Орле с восьмого этажа сорвался 19-летний парень
Муромский посетил двор дома № 19 по улице Раздольной в Орле
Орловец пытался расплатиться фальшивкой в гипермаркете
В Орле за взятку задержали сотрудника Орелгосзаказчика
Юбилейный концерт даст орловский театр Тургенева
Где орловцам получить Георгиевскую ленточку
В Орел на гастроли приедут кукольные театры из пяти городов
Орловские общественники предложили властям убрать свалку в Зареченском микрорайоне
Под Орлом пьяный водитель на «Сузуки» протаранил дерево
Две с половиной тонны металла увез орловец с чужой дачи
В орловской колонии перехватили квадрокоптер с запрещенкой
Жители Корсаковского района рассказали главе Орловщины о своих проблемах
Почти 3 миллиона рублей задолжают орловские дачники за электричество
Орловцев предупреждают об опасности рыбной ловли вблизи линий электропередач
Акцию «Мама, папа, я» проведет в Орле краеведческий музей
Орловский дзюдоист успешно выступил на европейском татами
Орловцев стали чаще задерживать за распитие спиртного на улицах города