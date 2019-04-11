В Орле приемным родителям вручили сертификаты на покупку лекарств для детей-инвалидов
Каждый сертификат стоимостью 6 тысяч рублей можно потратить в любой аптеке города
Фото пресс-службы мэрии
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В Орле приемным родителям вручили сертификаты на покупку лекарств для детей-инвалидов и детей, нуждающихся в лечении или особом уходе. Церемония состоялась 10 апреля в городской администрации.
- 37 сертификатов стоимостью 6 тысяч рублей каждый предоставил благотворительный фонд «Катрен». Их можно потратить в любой аптеке города, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
Напомним, в феврале 2018 года такие сертификаты уже вручали опекунам и родителям «особых» детей. В октябре фонд «Катрен» подарил 20 медицинских полисов опекунам, которые воспитывают детей, нуждающихся в лечении или реабилитации.
ИСТОЧНИК KP.RU