СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-11T12:27:51+03:00

Каждый сертификат стоимостью 6 тысяч рублей можно потратить в любой аптеке города

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В Орле приемным родителям вручили сертификаты на покупку лекарств для детей-инвалидов и детей, нуждающихся в лечении или особом уходе. Церемония состоялась 10 апреля в городской администрации.

- 37 сертификатов стоимостью 6 тысяч рублей каждый предоставил благотворительный фонд «Катрен». Их можно потратить в любой аптеке города, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Напомним, в феврале 2018 года такие сертификаты уже вручали опекунам и родителям «особых» детей. В октябре фонд «Катрен» подарил 20 медицинских полисов опекунам, которые воспитывают детей, нуждающихся в лечении или реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU