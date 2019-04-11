Юбилейный концерт даст орловский театр Тургенева
Артисты отметят 70-летие присвоения театру имени великого писателя
Юбилейный концерт даст орловский театр ТургеневаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Юбилейный концерт даст орловский театр Тургенева 25 апреля. Артисты отметят 70-летие присвоения театру имени великого писателя.
Музыкой, поэзией, танцами актеры расскажут о прошлом театра и поделятся яркими театральными открытиями. Зрители увидят захватывающую программу. В юбилейном концерте будут представлены отрывки из спектаклей, прозвучат любимые песни российских и зарубежных исполнителей. Артисты исполнят лучшие хореографические композиции и юмористические сценки.
Адрес: площадь Ленина, 2.
ИСТОЧНИК KP.RU