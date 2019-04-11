2019-04-11T12:09:34+03:00
Звезды

Юбилейный концерт даст орловский театр Тургенева

Артисты отметят 70-летие присвоения театру имени великого писателя
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Юбилейный концерт даст орловский театр ТургеневаЮбилейный концерт даст орловский театр ТургеневаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Юбилейный концерт даст орловский театр Тургенева 25 апреля. Артисты отметят 70-летие присвоения театру имени великого писателя.

Музыкой, поэзией, танцами актеры расскажут о прошлом театра и поделятся яркими театральными открытиями. Зрители увидят захватывающую программу. В юбилейном концерте будут представлены отрывки из спектаклей, прозвучат любимые песни российских и зарубежных исполнителей. Артисты исполнят лучшие хореографические композиции и юмористические сценки.

Адрес: площадь Ленина, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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