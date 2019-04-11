2019-04-11T11:00:07+03:00
Общество

Где орловцам получить Георгиевскую ленточку

С 22 апреля по 9 мая праздничные символы будут раздавать волонтеры
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Где орловцам получить Георгиевскую ленточкуГде орловцам получить Георгиевскую ленточкуФото: Архив "КП"
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С 22 апреля по 9 мая в Орле можно получить Георгиевские ленточки. Праздничные символы Победы в нескольких точках города раздадут волонтеры.

- Ленты орловцы смогут взять в сквере у памятника героям-комсомольцам Орловщины, на сквере Гуртьева, на сквере Танкистов и на площади возле КДЦ «Металлург», - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Волонтеры будут раздавать символы Победы в будние дни с 17 до 18 часов вчера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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