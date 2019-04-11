В Орел на гастроли приедут кукольные театры из пяти городов
В Орле стартовал Гастрольно-фестивальный тур театров кукол городов России «Весенняя карусель-2019». Своими выступлениями орловцев порадуют артисты из Белгорода, Курска, Брянска, Калуги и Тулы.
Орловский театр кукол уже 15-ый раз принимает участие в фестивале. Наши артисты уже отыграли премьерный спектакль «Кошкин дом» на сцене Курского и Белгородского театров кукол. В свою очередь, на орловской сцене выступили Белгородский государственный театр кукол со спектаклем «Сказка-загадка» и Курский государственный театр кукол «Волшебное кольцо».
14 апреля спектакль «Красная шапочка» покажет Брянский областной театр кукол, 20 апреля - «Терешечка» от Калужского театра кукол, 27 апреля - гастроли Тульского государственного театра кукол «Проделки шапокляк». Орловские кукольники с ответным визитом посетят театры кукол Брянска, Калуги со спектаклем «Кот в сапогах» и Тулу со спектаклем «Жил-был у Бабушки».
ИСТОЧНИК KP.RU