СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-11T10:18:28+03:00

Котлован с мусором уже вычищали в конце 2018 года, но сейчас он вновь завален отходами

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Орловские общественники предложили властям убрать свалку в Зареченском микрорайоне. В ноябре 2018 года котлован с мусором площадью в несколько сотен квадратных метров уже вычищали, но сейчас, с наступлением весны, он вновь завален отходами.

По словам активистов, ранее этот котлован был раскопан строителями для строительных целей. На территории Зареченского микрорайона продолжается строительство многоэтажных домов.

- Если затянуть решение вопроса, то может оказаться, что котлован полностью завалят мусором. Властям необходимо предпринять меры в ближайшее время, - отметили общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU