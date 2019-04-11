Орловские общественники предложили властям убрать свалку в Зареченском микрорайоне
Котлован с мусором уже вычищали в конце 2018 года, но сейчас он вновь завален отходами
Фото с сайта ОНФ
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Орловские общественники предложили властям убрать свалку в Зареченском микрорайоне. В ноябре 2018 года котлован с мусором площадью в несколько сотен квадратных метров уже вычищали, но сейчас, с наступлением весны, он вновь завален отходами.
По словам активистов, ранее этот котлован был раскопан строителями для строительных целей. На территории Зареченского микрорайона продолжается строительство многоэтажных домов.
- Если затянуть решение вопроса, то может оказаться, что котлован полностью завалят мусором. Властям необходимо предпринять меры в ближайшее время, - отметили общественники.
ИСТОЧНИК KP.RU