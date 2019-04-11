Под Орлом пьяный водитель на «Сузуки» протаранил дерево

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-11T09:44:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду днем, 10 апреля, под Орлом пьяный водитель на «Сузуки Гранд Витара» протаранил дерево. Автомобилист двигался по улице Локомотивной в поселке Стальной Конь и наехал на препятствие в районе дома № 7.

- Ночью из больницы Боткина поступила информация о том, что водитель «Сузуки» обратился к ним за помощью. После оказания помощи мужчину отпустили, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU