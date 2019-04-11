Под Орлом пьяный водитель на «Сузуки» протаранил дерево
В среду днем, 10 апреля, под Орлом пьяный водитель на «Сузуки Гранд Витара» протаранил дерево. Автомобилист двигался по улице Локомотивной в поселке Стальной Конь и наехал на препятствие в районе дома № 7.
- Ночью из больницы Боткина поступила информация о том, что водитель «Сузуки» обратился к ним за помощью. После оказания помощи мужчину отпустили, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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