2019-04-11T09:44:33+03:00
Происшествия

Под Орлом пьяный водитель на «Сузуки» протаранил дерево

Автомобилисту потребовалась помощь медиков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В среду днем, 10 апреля, под Орлом пьяный водитель на «Сузуки Гранд Витара» протаранил дерево. Автомобилист двигался по улице Локомотивной в поселке Стальной Конь и наехал на препятствие в районе дома № 7.

- Ночью из больницы Боткина поступила информация о том, что водитель «Сузуки» обратился к ним за помощью. После оказания помощи мужчину отпустили, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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