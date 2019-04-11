2019-04-11T09:34:58+03:00
Происшествия

Две с половиной тонны металла увез орловец с чужой дачи

Изделия мужчина погрузил в грузотакси и сдал в пункт приема
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Две с половиной тонны металла увез орловец с чужой дачиДве с половиной тонны металла увез орловец с чужой дачиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Две с половиной тонны металла увез орловец с чужой дачи. О пропаже своего имущества в полицию заявил хозяин участка.

- По факту кражи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Неоднократно судимый 37-летний мужчина нанял грузовое такси и отвез похищенные металлические изделия в пункт приема металла. С них он выручил около 12 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал. Его заключили под стражу. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24