СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-11T09:34:58+03:00

Две с половиной тонны металла увез орловец с чужой дачи Фото: Архив "КП"

Изделия мужчина погрузил в грузотакси и сдал в пункт приема

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Две с половиной тонны металла увез орловец с чужой дачи. О пропаже своего имущества в полицию заявил хозяин участка.

- По факту кражи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Неоднократно судимый 37-летний мужчина нанял грузовое такси и отвез похищенные металлические изделия в пункт приема металла. С них он выручил около 12 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал. Его заключили под стражу. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU