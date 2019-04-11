Две с половиной тонны металла увез орловец с чужой дачи
Изделия мужчина погрузил в грузотакси и сдал в пункт приема
Две с половиной тонны металла увез орловец с чужой дачиФото: Архив "КП"
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Две с половиной тонны металла увез орловец с чужой дачи. О пропаже своего имущества в полицию заявил хозяин участка.
- По факту кражи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Неоднократно судимый 37-летний мужчина нанял грузовое такси и отвез похищенные металлические изделия в пункт приема металла. С них он выручил около 12 тысяч рублей.
Свою вину мужчина признал. Его заключили под стражу. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU