2019-04-11T09:31:42+03:00
Общество

В орловской колонии перехватили квадрокоптер с запрещенкой

Дрон доставлял заключенным мобильники
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской областиФото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области
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В орловской колонии сотрудники перехватили квадрокоптер, который должен быть доставить заключенным запрещенные на территории исправительного учреждения мобильники. Инцидент случился в Нарышкинской ИК.

- 9 апреля в ходе реализации ранее полученной оперативной информации по перекрытию канала поставки запрещенных предметов в учреждение сотрудниками ИК-5 был обнаружен на территории промышленной зоны колонии беспилотный летательный аппарат (квадрокоптер). В ходе осмотра изъяты 4 свертка, обмотанных скотчем, в которых находились тринадцать мобильных телефонов и два зарядных устройства к ним, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Как оказалось, запустил летательный аппарат с запрещенкой бывший заключенный этой же колонии. Как пояснили в пресс-службе ведомства, на него составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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