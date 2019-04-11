Жители Корсаковского района рассказали главе Орловщины о своих проблемах

СЕГОДНЯ 09:24 2019-04-11T09:24:30+03:00

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Глава Орловской области Андрей Клычков посетил с рабочим визитом Корсаковский район. Местные жители обозначили губернатору волнующие их проблемы.

В числе тем, которые волнуют селян - проблема транспортного сообщения, ремонт дорог, строительство переправы через реку Зуша, нехватка врачей. Так, местные жители попросили обратить внимание на то, что трудно добраться до отдаленных сел. Поднимался вопрос и о ремонте дороги регионального значения «Новосиль-Корсаково-Орлик»: по ней проходит маршрут школьного автобуса от села Новомихайловка к райцентру, протяженность его 20 километров.

- Андрей Клычков сообщил, что ремонт дороги включен в программу национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 - 2022 годы, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Что же касается остро стоящей проблемы нехватки медперсонала, то губернатор поручил Департаменту здравоохранения совместно с главным врачом районной больницы проработать решение кадрового вопроса и лекарственного обеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU