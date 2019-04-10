СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-10T17:01:05+03:00

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С приходом теплой погоды орловцев предупреждают об опасности рыбной ловли вблизи линий электропередач. Касание удочкой проводов или приближение к ним может привести к тяжелой травме: поражению электрическим током, термическим ожогам и повреждениям внутренних органов.

- Чтобы предотвратить такие случаи, мы размещаем вблизи водоемов, расположенных под линиями электропередачи, предупреждающие знаки, проводим разъяснительные беседы с рыбаками, собственниками прудов и руководителями рыболовецких хозяйств, - рассказала «КП» Кульчинская Екатерина, специалист отдела по связям с общественностью в «Орелэнерго».

Напомним, перемещаться под проводами можно только со сложенным удилищем. Рыбачить во время грозы запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU