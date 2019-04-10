Акцию «Мама, папа, я» проведет в Орле краеведческий музей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-04-10T15:20:31+03:00

В рамках Международного Дня Культуры гостям расскажут о вдохновении и предложат поучаствовать в мастер-классах

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13 апреля акцию «Мама, папа, я – в музей идет семья» проведет в Орле краеведческий музей. В рамках Международного Дня Культуры гостям расскажут о вдохновении и предложат поучаствовать в мастер-классах.

Так, в 13 часов состоится заключительный этап городского фестиваля-конкурса чтецов «Улыбки в рифмах». В нем примут участие юные чтецы-дошкольники. В гости на конкурс придут современные поэты, лауреаты и победители Международного Фестиваля «Всемирный день поэзии». Профессионалы расскажут ребятам о том, откуда берется вдохновение, как научится рифмовать слова и не бояться выступать перед публикой.

Часом позже всех гостей пригласят на танцевальный мастер-класс с хороводами и ручейками от клуба «Вечерки в Орле». Под традиционные народные наигрыши всех желающих научат плясать кадрили. А самых маленьких ждут веселые народные забавы.

Вход свободный.

Адрес: улица Гостиная, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU