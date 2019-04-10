Орловский дзюдоист успешно выступил на европейском татами
Савелий Пархомин выиграл серебро на турнире в Италии
Орловский дзюдоист успешно выступил на европейском татамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловский дзюдоист Савелий Пархомин успешно выступил на европейском татами. Спортсмен выиграл серебро на турнире в Италии в городе Линьяно.
- Савелий провел на Кубке Европы пять поединков среди юниоров до 21 года. Пройдя предварительный ранд без поражений, орловец уступил в финале спортсмену из Словакии и завоевал серебряную медаль, - сообщает портал "Орел-спорт".
Эта награда для орловского спортсмена на таком турнире не первая. Ранее Савелий Пархомин становился бронзовым призером международных соревнований в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU