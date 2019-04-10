2019-04-10T15:21:48+03:00
Спорт

Орловский дзюдоист успешно выступил на европейском татами

Савелий Пархомин выиграл серебро на турнире в Италии
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловский дзюдоист успешно выступил на европейском татамиОрловский дзюдоист успешно выступил на европейском татамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Орловский дзюдоист Савелий Пархомин успешно выступил на европейском татами. Спортсмен выиграл серебро на турнире в Италии в городе Линьяно.

- Савелий провел на Кубке Европы пять поединков среди юниоров до 21 года. Пройдя предварительный ранд без поражений, орловец уступил в финале спортсмену из Словакии и завоевал серебряную медаль, - сообщает портал "Орел-спорт".

Эта награда для орловского спортсмена на таком турнире не первая. Ранее Савелий Пархомин становился бронзовым призером международных соревнований в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцев предупреждают об опасности рыбной ловли вблизи линий электропередач
Акцию «Мама, папа, я» проведет в Орле краеведческий музей
Орловцев стали чаще задерживать за распитие спиртного на улицах города
Орловский пенсионер заплатил мошеннику «компенсацию» за медицинский аппарат
Орловец отбуксировал чужой автомобиль, чтобы разобрать на запчасти
Добровольцы помогали тушить нежилой дом в орловской деревне
Орловские дошколята соревновались в турнире по бадминтону
Преподаватель по астрономии стал учителем года в Орловской области
Питание для воспитанников пришкольных лагерей в Орле будет трехразовым
В Орле на Блынского пожарные от огня спасали хозпостройку
Из-за травмы руки орловский вратарь «Спартака» выбыл из спорта на полтора месяца
В Орле презентуют два мировых бестселлера в библиотеке Бунина
О правилах дорожного движения напомнили полицейские орловским школьникам
Из-за горения сухой травы в орловской глубинке полыхал нежилой дом
ИО начальника УКХ Орла стал Дмитрий Фролов
В Орле выбрали самого продвинутого компьютерного пользователя среди пенсионеров
Неисправная проводка привела к пожару в квартире под Орлом
В 2019 году Орловщина заключит 51 соглашение с федеральными министерствами
Орловский спортсмен стал чемпионом турнира по смешанным единоборствам
Общественники призвали чиновников наладить работу маршруток в Северном районе Орла вечером
За чашкой чая орловские полицейские рассказали пенсионерам о видах мошенничеств
Дважды за полчаса две орловчанки пытались ограбить супермаркет
Орловские бизнесмены побывали на приеме у руководителя следственного управления